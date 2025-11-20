Bütçe görüşmesinde gerginlik: Karne gösteren CHP'li vekile bakan Tekin bakın ne dedi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği komisyonda, dikkat çeken bir polemik yaşandı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği komisyonda, Bakan Yusuf Tekin ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba arasında "karne" polemiği yaşandı. Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır" diyerek hazırladıkları karneyi gösterince, Bakan Tekin "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış" karşılığını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek.

"NOTLARINIZ, KARNENİZ HAZIR"

Salona girdikten sonra milletvekilleri ile tokalaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır" diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış" karşılığını verdi.İşte o karne:

Haberin Devamı

MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem!

Zehirlenen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin pişkin itiraf: Kapıyı kilitleyip kebapçıya gittim!

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy oraya dikkat çekmişti: Sapanca gölü'nün derinlikleri fokur fokur kaynıyor!