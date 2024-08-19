İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında, park halindeki aracın içindeki Filistin'li iş insanına maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

EL YAPIMI SUSTURUCU İLE ATEŞ EDİLMİŞ

El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki Filistinli olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Filistinli ise olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan ve susturuculu silah tespit etti.

İŞ ADAMI ÖLDÜ YAN KOLTUKTAKİ AĞIR YARALI

Olayda hayatını kaybeden kişinin şoför koltuğunda oturan Anas E.K. olduğu öğrenilirken aracın ön koltuğunda oturduğu sırada saldırı gerçekleşince camdan atlayıp çevredeki bir çiğ köfteci dükkânına kaçan kişinin Fadı M. olduğu öğrenildi.

Fadı M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İkilinin yanında 3 gün önce işe başlayan emekli asker E.K'nin ise bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ ŞAHIS ARACA YAKLAŞTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi, ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kâğıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüşmüşlerdi.

CAMDAN ATLAYIP ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINA SIĞINDI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

KULLANILMIŞ SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Sabah'ta yer alan habere göre, polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

SAVCI OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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