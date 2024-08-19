Selçuk Geçer anlattı: Altın alacaklar FED kararını beklemeli

Altın fiyatları hakkında konuşan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, FED'in faiz kararı üzerinden tüm olası gelişmeleri analiz etti. Selçuk Geçer tarafından yapılan o açıklamaları sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Selçuk Geçer anlattı: Altın alacaklar FED kararını beklemeli

Son köşe yazısında, "Altın, yüzyıllardır ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilmiştir." Ancak bu güvenli liman, aynı zamanda yatırımcıların beklentilerine ve merkez bankalarının politikalarına son derece duyarlıdır” diyen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altında olası gelişmeler hakkında konuştu. Selçuk Geçer, altının FED'in kararına bağlı olarak ilerleyeceğini belirtti. Şu anda altın için üç farklı seçenek olduğunu belirtti. Selçuk Geçer tarafından yapılan o açıklamalar aşağıdaki gibidir:

FED Çeyrek Puanlık Bir İndirim Yaparsa...

Geçer, Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması durumunda piyasalara tedbirli bir mesaj göndereceğini belirtti. Bu, enflasyonun yavaşladığı ancak ekonomik büyümeyi desteklemenin gerekli olduğunu gösteriyor. Bu durumda altın fiyatları muhtemelen biraz artacaktır” dedi. "Yatırımcılar, bu kararı Fed'in ekonomiyi desteklemek istediği ancak hala enflasyon endişeleri taşıdığı şeklinde yorumlayabilir" diyen ünlü ekonomist, yatırımcıları ilgilendiren daha fazla ifade kullanıyor. Faiz indirimleri, altın fiyatını ılımlı bir şekilde yukarı çekebilir, ancak yatırımcıların büyük bir ralli beklememesi gerektiğini belirtti.

Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?

Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?

Faiz indiriminin yarım puanlık olması durumunda, "Fed'in yarım puanlık bir faiz indirimi yapması, piyasaların güçlü bir ekonomik destek beklentisi içinde olduğunu gösterir." Selçuk Geçer, "Bu durum, Fed'in enflasyonu kontrol altında olduğunu ve büyümeyi hızlandırmak için daha cesur bir adım atmaya hazır olduğunu düşündürür." Altın fiyatlarında daha belirgin bir yükseliş beklenebilir. Bu indirim, yatırımcılar tarafından Fed'in ekonomik büyümeyi canlandırmak ve işsizlikle mücadele etmek için sert bir girişim olarak algılanacaktır. "Altın, bu durumda güvenli bir liman olarak daha çekici hale gelebilir ve fiyatlarda önemli artışlar görülebilir" dedi.

"FED'in Eylül ayında faiz indirimi yapmaması ise piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratabilir" diyor ünlü bir ekonomist. Yatırımcılar, Fed'in enflasyonla ilgili endişelerin devam ettiğini ve ekonominin sağlığını koruduğunu düşünebilir. Altın fiyatları bu durumda beklenmedik ve ani bir şekilde hareket edebilir. Bazı yatırımcılar, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için sıkı bir duruş sergilemeye devam ettiğinin bir sonucu olarak bu kararı yorumlayabilirken, diğer yatırımcılar büyümenin yavaşlayacağı endişesiyle altına yönelebilir. Gerçek Gündem için yazdığı bir yazıda, "Bu durumda altın fiyatları kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebilir" dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?
Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Son Haberler
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!
İsrail'de Netanyahu, Blinken ile bir araya geldi: Masada, ateşkes müzakereleri görüşülecek
İsrail'de Netanyahu, Blinken ile bir araya geldi: Masada, ateşkes müzakereleri görüşülecek
Gelir İdaresinden elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacağı iddialarına açıklama! 'Ücret alınmayacak'
Gelir İdaresinden elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacağı iddialarına açıklama! 'Ücret alınmayacak'
Fırsatçılık yapıp vatandaşı soyacaklardı! Birçok toptancı batma noktasına geldi
Fırsatçılık yapıp vatandaşı soyacaklardı! Birçok toptancı batma noktasına geldi
Çok Okunanlar
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Bu ah dünyayı yakar! 19 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Bu ah dünyayı yakar! 19 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
AK Parti 2025 zammı için planı yaptı! 2025 zammı ne kadar olacak?
AK Parti 2025 zammı için planı yaptı! 2025 zammı ne kadar olacak?
Yorumlananlar
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'