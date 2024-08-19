Selçuk Geçer anlattı: Altın alacaklar FED kararını beklemeli

Son köşe yazısında, "Altın, yüzyıllardır ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilmiştir." Ancak bu güvenli liman, aynı zamanda yatırımcıların beklentilerine ve merkez bankalarının politikalarına son derece duyarlıdır” diyen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altında olası gelişmeler hakkında konuştu. Selçuk Geçer, altının FED'in kararına bağlı olarak ilerleyeceğini belirtti. Şu anda altın için üç farklı seçenek olduğunu belirtti. Selçuk Geçer tarafından yapılan o açıklamalar aşağıdaki gibidir:

FED Çeyrek Puanlık Bir İndirim Yaparsa...

Geçer, Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması durumunda piyasalara tedbirli bir mesaj göndereceğini belirtti. Bu, enflasyonun yavaşladığı ancak ekonomik büyümeyi desteklemenin gerekli olduğunu gösteriyor. Bu durumda altın fiyatları muhtemelen biraz artacaktır” dedi. "Yatırımcılar, bu kararı Fed'in ekonomiyi desteklemek istediği ancak hala enflasyon endişeleri taşıdığı şeklinde yorumlayabilir" diyen ünlü ekonomist, yatırımcıları ilgilendiren daha fazla ifade kullanıyor. Faiz indirimleri, altın fiyatını ılımlı bir şekilde yukarı çekebilir, ancak yatırımcıların büyük bir ralli beklememesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?

Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?

Faiz indiriminin yarım puanlık olması durumunda, "Fed'in yarım puanlık bir faiz indirimi yapması, piyasaların güçlü bir ekonomik destek beklentisi içinde olduğunu gösterir." Selçuk Geçer, "Bu durum, Fed'in enflasyonu kontrol altında olduğunu ve büyümeyi hızlandırmak için daha cesur bir adım atmaya hazır olduğunu düşündürür." Altın fiyatlarında daha belirgin bir yükseliş beklenebilir. Bu indirim, yatırımcılar tarafından Fed'in ekonomik büyümeyi canlandırmak ve işsizlikle mücadele etmek için sert bir girişim olarak algılanacaktır. "Altın, bu durumda güvenli bir liman olarak daha çekici hale gelebilir ve fiyatlarda önemli artışlar görülebilir" dedi.

"FED'in Eylül ayında faiz indirimi yapmaması ise piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratabilir" diyor ünlü bir ekonomist. Yatırımcılar, Fed'in enflasyonla ilgili endişelerin devam ettiğini ve ekonominin sağlığını koruduğunu düşünebilir. Altın fiyatları bu durumda beklenmedik ve ani bir şekilde hareket edebilir. Bazı yatırımcılar, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için sıkı bir duruş sergilemeye devam ettiğinin bir sonucu olarak bu kararı yorumlayabilirken, diğer yatırımcılar büyümenin yavaşlayacağı endişesiyle altına yönelebilir. Gerçek Gündem için yazdığı bir yazıda, "Bu durumda altın fiyatları kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebilir" dedi.

