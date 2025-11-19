Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin İmralı sözlerine bakın ne dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam" sözlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam" sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Bahçeli'nin açıklamaları cesurca, atacağımız adımları dikkatli şekilde planlıyoruz. Komisyon fikir birliği içinde" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı Abdullah Öcalan'la İmralı'da yapılmasını istediği görüşmeye ilişkin "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" açıklaması siyasetin bir numaralı gündemi. Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında ilk kez yorum yaptı.

"AK PARTİ OLARAK SAMİMİ GAYRET İÇİNDEYİZ"

Açıklamalarında "Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, "Türkiye iç cephesini tahkim ettikçe dışarıda da güç kazanmıştır. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da sorun çözme kabiliyetimizi geliştirdik. Şimdi daha büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini taşımanın bilinci ile davranıyoruz. AK Parti olarak bu samimi gayretin içindeyiz. Hamt olsun bugüne kadar gayet olumlu ilerlemeler kaydettik. Gazi meclisimizde geniş katılım ile komisyonun kurulması ile süreç toplumsal bir boyut kazandı ve farklı bir ivme yakaladı. İş dünyasından insan hakları kuruluşlarına, sendikalara, şehit ve gazi derneklerine kadar tüm katılımcılar komisyon tarafından dinlendi ve görüşleri önerileri not edildi. DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu."dedi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI CESURCA

Bahçeli'nin İmralı çıkışına da değinen Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır. Barış ikliminin kökleşmesine, her milletvekiline, tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti olarak siyaset üstü zeminde ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MEMLEKET AŞKI İLE HAREKET EDİYORUZ"

Çözüm odaklı yaklaşım içerisinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Milletimizin bizden beklentilerinin idraki ile çözüm odaklı olacağız. Umuyorum ki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu davranışı sergiler. 86 milyonun el ele vererek birlik bayrağımızı yükselterek terörsüz Türkiye ve bölge hedefimize er ya da geç ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Bu ülke için yeri geldi elimizi, yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koydu. Terörsüz Türkiye sürecinde de millet memleket aşkı ile hareket ediyoruz. Tek bir gayemiz var o kanlı hançeri çıkarmaktır. Allah'ın izni ile milletimizin desteği ile bunu başaracağız. Sonuçta Türkiye olacak milletimiz olacak, kardeşlik olacaktır." şeklinde konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Bugün 17'nci toplantısını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun artık son düzlüğe girdiğini söyleyen Bahçeli, "Hazırlanması gündemde olan, sınırları millet-devlet hassasiyet ve hükümranlık haklarıyla ihata edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kanaat ve kararıdır. Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır" dedi.

Bahçeli ayrıca şu sözlerle İmralı'ya gidebileceğini ifade etti: "Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, öz güven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim.

"DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE DESTEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasına yanıt verdi. Bakırhan, "Son derece önemli ve takdire şayandır. Komisyon gitmiyorsa ben giderim demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir." dedi.

"EN KISA ZAMANDA İMRALI'YA GİDİLECEK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, cuma günü konuya ilişkin Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda oylama yapılacağını belirterek, "Ardından en kısa zamanda İmralı'ya gidilecek" dedi. Yıldız, ayrıca "Bu hafta cuma günü komisyon, saat 14'te İmralı'ya gitme gündemiyle toplanacak" sözlerini sarf etti.

