Burdur'da kesime götürülen tosun, ortalığı savaş alanına çevirdi!
Burdur'da kesime götürüleceği sırada kaçan tosun, sahibinin evinin penceresini kırarak içeri girdi.
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Burdur'da kesime götürülen tosun, ortalığı savaş alanına çevirdi!
Burdur'da kesime götürüleceği sırada kaçan tosun, sahibinin evinin penceresini kırarak içeri girdi. Ev sahibine korku yaşatan tosun evin belirli yerlerine zarar vererek hasara neden oldu.
Hayvan sahibi Sevgi Güner (solda) ile torunları Ahmet (sağda) ve Selin Güner (ortada) yaşadıkları korkuyu anlattı.
Burdur'da kaçan tosun penceresini kırarak girdiği eve hasar verdi.
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