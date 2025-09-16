İsrail yine acımadı, işgal saldırılarını başlattı! Karadan giren tanklar Gazze'de can almaya başladı!

Soykırımcı İsrail, katliamı sonraki aşamaya taşıyor. ABD basını, İsrail'in Gazze’yi tamamen işgal için karadan saldırı başlattığını yazdı.

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail, aylardır abluka altında olan ve yoğun bombardımana maruz kalan Gazze'yi kan gölüne çevirdi.

Soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 yılından bu yana 65 binden fazla masum insanı katleden terör devleti İsrail, 130 bini aşkın insanı da yaraladı.

İSRAİL TANKLARI, GAZZE'YE GİRDİ

Filistin halkını açlığa mahkum eden İsrail, Gazze'yi tam olarak işgal için harekete geçti.

ABD basını, İsrail'in Gazze’yi tamamen işgal için karadan saldırı başlattığını yazdı.

ABD merkezli Axios gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, aylardır abluka altında olan ve yoğun bombardımana maruz kalan Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.

Haberin devamında, kara saldırısının ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından gelmesine dikkat çekildi.

TRUMP'TAN HAREKATA DESTEK

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ise İsrail tanklarının ağır bombardımanın başlattığını söyledi.

İsrail medyası ise Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den bile duyulduğunu belirtti.

''GAZZE, YANIYOR''

Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Topyekün işgal sonrası Hamas'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada ''Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze'deki esirlerin hayatından sorumludur'' ifadelerine yer verildi.

