Meteoroloji o iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak?
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın parçalı bulutlu olacağını bazı illerimiz için kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 16 Eylül 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları.