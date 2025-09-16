  1. Anasayfa
Meteoroloji o iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın parçalı bulutlu olacağını bazı illerimiz için kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 16 Eylül 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

