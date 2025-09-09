İsrail Katar'ı vurdu: Üst düzey Hamas yetkilisinin bulunduğu Doha'da peş peşe patlamalar!

İsrail Katar'ı vurdu! 10'dan fazla patlama meydana gelirken İsrail Ordu Radyosu, ateşkes görüşmelerindeki Hamas liderliğinin hedef alındığını açıkladı.

İsrail savaş uçakları, Katar'ın başkenti Doha'da saldırılar düzenledi. 10'dan fazla patlama meydana gelirken İsrail Ordu Radyosu, ateşkes görüşmelerindeki Hamas liderliğinin hedef alındığını açıkladı. Hedefteki isimler arasında Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın da olduğu öne sürüldü.

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail Ordu Radyosu, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi. Saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.

Haberin Devamı

ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ HEDEF ALINDI

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti.

HAMAS LİDERLERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi.

"TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ"

İsrail basını ayrıca; ABD Başkanı Trump'ın Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini yazdı. Saldırı anında müzakere heyetinin Trump'ın önerisini görüştüğü belirtiliyor.

KATAR'DAN KINAMA

Katar'dan yapılan açıklamada İsrail'in saldırısının kınandığı ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz."

Dünya şaşkın gözlerle izledi! Nepal'de hükümet karıştı: Parlamento binası ateşe verildi, Maliye bakanı çıplak şekilde linç edildi!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

İzmir şehit polislerimizi son yolculuğuna uğurlandı: Şehit ailelerinin perişan olduğu o görüntüler...