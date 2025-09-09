Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!
Yurt dışına seyehat edenlere kötü haber... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harçlarına zam geldi...
Yurt dışı çıkış harcı değişti
yurt dışına çıkış harcının 710 TL'den 1000 TL'ye yükseldiği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yurt dışı çıkış harcının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.
