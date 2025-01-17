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Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

Türkiye'de 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdiler...

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!
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Türkiye'de 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdiler...

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

Muşta 104 bin 641 öğrenciye karneleri dağıtıldı. Vali Avni Çakır, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Adil Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

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Kaynak:AA

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