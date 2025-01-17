Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

Türkiye'de 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdiler...
Muşta 104 bin 641 öğrenciye karneleri dağıtıldı. Vali Avni Çakır, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Adil Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
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