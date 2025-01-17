  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!

Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!

Ankara'da feci olay! Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir araçtan atladığı ileri sürülen kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!
Yayınlanma:

Ankara'da feci olay! Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir araçtan atladığı ileri sürülen kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi.

Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!

Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki İ.Ö isimli kadın, kimliği henüz belirlenmeyen 06 CRS 718 plakalı Peugeot marka otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö.'nün Eskişehir istikametinde seyir halindeki araçtan atladığı ileri sürüldü.

Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan atlayan İ.Ö.'ye arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç çarptı.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!Yarıyıl tatili başladı: Okullarda karne heyecanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Evsiz vatandaşlar için yeni konut seferberliği başlıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Evsiz vatandaşlar için yeni konut seferberliği başlıyor!

Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Malatya'da korkunç cinayet ortaya çıktı: 10 yıl önce ortadan kaybolan adamın cesedi, eski kasının evinin temelinden çıktı!
Malatya'da korkunç cinayet ortaya çıktı: 10 yıl önce ortadan kaybolan adamın cesedi, eski kasının evinin temelinden çıktı!
Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi!
İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi!
İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!
İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!
İzmir'de baba vahşeti! İki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak, eşine canlı yayın izletti
İzmir'de baba vahşeti! İki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak, eşine canlı yayın izletti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu: "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu: "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı!
Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!
Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!