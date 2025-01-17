Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı!
Ankara'da feci olay! Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir araçtan atladığı ileri sürülen kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'da feci olay! Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir araçtan atladığı ileri sürülen kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki İ.Ö isimli kadın, kimliği henüz belirlenmeyen 06 CRS 718 plakalı Peugeot marka otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö.'nün Eskişehir istikametinde seyir halindeki araçtan atladığı ileri sürüldü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Araçtan atlayan İ.Ö.'ye arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç çarptı.
Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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