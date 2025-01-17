Ankara'da feci olay! Seyir halindeki araçtan aşağı atladı: O kadın, arkadan gelen aracın altında kaldı! Ankara'da feci olay! Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir araçtan atladığı ileri sürülen kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.