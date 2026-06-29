İsrail, bu kez Hizbullah'ın tünellerini vurdu: 200 metrelik dev yer altı tüneli yok edildi!

İsrail ordusu, Güney Lübnan'ın Majdal Zoun köyünde bulunan yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 25 metreden fazla derinliğe sahip yer altı tünelini imha etti.

İsrail yönetimi, tünelin Hizbullah tarafından kullanıldığını belirtirken, operasyon öncesinde ABD'nin bilgilendirildiğini açıkladı. Tünelin imhası daha önce ateşkes kapsamında ertelenmişti.

İsrail, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu belirtilen bir yer altı tesisini imha etti. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapıldı.

İHA ÜRETİMİ VE DEPOLANMASINDA KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Güney Lübnan'daki Majdal Zoun köyünde bulunan tünel yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 25 metreden fazla derinliğe sahipti. İsrail, söz konusu tesisin Hizbullah tarafından İran yapımı insansız hava araçlarının montajı, depolanması ve fırlatılması amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Aynı açıklamada, gazetecilere ayın başında söz konusu tünelin gezdirildiği de belirtildi.

ABD ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Netanyahu ve Katz, ortak açıklamalarında tünelin imha edilmesinden önce ABD ile Lübnan'daki Amerikan temsilcisinin bilgilendirildiğini ifade etti.Öte yandan İsrail ordusu (IDF), patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlamazken, daha önce kuzey İsrail'de yaşayanlara büyük bir patlama sesi duyulacağı yönünde uyarıda bulunmuştu.

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İMHA DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İsrail ordusunun tünelin imhasını daha önce, ABD'nin ateşkes kapsamında Güney Lübnan'daki askeri faaliyetlerin durdurulmasına yönelik baskısı nedeniyle ertelediği belirtildi.

Kaynak: SonDakika.com

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