Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "NATO Parlamenter Zirvesi"nde önemli açıklamalar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere uluslararası camianın bu barış perspektifine destek vermesini ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "NATO Parlamenter Zirvesi"nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

NATO hâlâ dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir; ancak NATO'nun ve özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askerî kapasitenin ve silahların yeterli olamayacağı aşikârdır.

Saldırgana, zalime ve uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Ama aynı şekilde tavrımızı barıştan, karşılıklı müzakerelerden ve en zor sorunları bile diplomasi masasında çözebilme yeteneğinden yana kullanacağız. Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında maalesef beşinci yılına girmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır bellidir. Türkiye; Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine kayıtsız şartsız, sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda krizin başladığı andan itibaren, her iki ülkeyle de konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak, taraflar arasında barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf etmiştir. Bugüne kadar bu yolda büyük merhaleler katedilmiştir.

Bu binanın hemen birkaç yüz metre ötesinde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, aynen böyle bir masa etrafında Rus ve Ukrayna tarafları bir araya gelmiş ve neredeyse nihai anlaşmanın taslak metinleri imzalanma aşamasına gelmiştir. Fakat maalesef, o dönemin şartları içerisinde bazı ülkeler barışı istemediği için bu süreç başarıya ulaşamamıştır. Ümit ederiz ki bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına sonuna kadar saygı gösterilerek bu savaşın sonuçlandırılabilmesi mümkün olur.

Bu müzakerelerin sonuçsuz kaldığı da asla söylenemez; bazı konularda önemli başarılar elde edilmiştir. Hiç şüphesiz bunlardan birisi, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasıdır. Karadeniz Tahıl Koridoru vasıtasıyla uluslararası alanda, özellikle de Afrika kıtasında açlık ve kıtlığın ortaya çıkması önlenmiş, böylece dünya büyük bir felaketten kurtarılmıştır. Yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler neticesinde, defaatle esir takaslarının gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.

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ABD-İRAN SAVAŞI

Değerli dostlar, şimdi aynı perspektifin günümüzdeki bölgesel ve küresel meselelerde de hâkim olmasını arzu ediyoruz. Bunun güzel bir örneği de son zamanlarda sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesini; Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sadece bir ateşkesin değil, adil bir barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu, içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temini için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu barış çabaları, bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere uluslararası camianın bu barış perspektifine destek vermesini ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Yine hiç şüphesiz dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden en önemli meselelerden birisi de Orta Doğu'da, Filistin'de yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramı ya da yüz bine yaklaşan sivil kayıplar değildir; şehirlerin yakılmış, Gazze'nin haritadan silinmiş olması da değildir. Mesele, aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın; başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir. Çünkü insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birisi olan Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki: Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz; Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz.

Değerli dostlar, aynı zamanda ulusal savunma kapasitelerimizin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, üye ülkelerimizin ve ittifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye; savunma sanayisinde son yıllarda özellikle çok büyük bir merhale katetmiş, büyük yeniliklere imza atmış, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisiyle ön plana çıkmış ve çok önemli savunma sanayisi ürünleri üretmiş bir ülkedir. Türkiye, bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak istemekte ve bu çerçevede özellikle Lahey'de anlaşmaya varılan yüzde iki savunma harcamaları konusundaki kararlılığın tüm üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade etmektedir. İnşallah savunma sanayisindeki bu gelişmeler, üye ülkelerle olan iş birliği içerisinde Türkiye'yi daha güçlü noktalara getirecektir.

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