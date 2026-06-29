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Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bakan bir daha baktı!

Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bir evi ziyaret eden Özgür Özel'in yerde bağdaş kurup oturduğu anda çorabındaki yazı dikkat çekti.

Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bakan bir daha baktı!
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Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bakan bir daha baktı!

Bir evi ziyaret eden Özgür Özel'in yerde bağdaş kurup oturduğu anda çorabındaki yazı dikkat çekti. Özel'in çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bakan bir daha baktı!

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

ÇORAPLARINDA KENDİ İSMİ YAZIYOR

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.

Özgür Özel’in bu sefer çorapları gündem oldu: Bakan bir daha baktı!

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