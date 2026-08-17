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  3. Trump tehditlerine yenisini ekledi: Eğer Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız!

Trump tehditlerine yenisini ekledi: Eğer Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız!

Son dakika... Trump, İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle bir gizli kanal olduğunu belirtti ve "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir ederiz" dedi.

Trump tehditlerine yenisini ekledi: Eğer Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız!
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Trump tehditlerine yenisini ekledi: Eğer Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız!

Son dakika... Trump, İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle bir gizli kanal olduğunu belirtti ve "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir ederiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle açık bir arka kanalın mevcut olduğunu doğruladı; bu nedenle anlaşma için acelesinin olmadığını belirtti. İran'ın pes etmesi gerektiği mesajını veren Trump, Umman'a da sert bir uyarı yaparak "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir edecek şekilde bombalarız." dedi.

Trump tehditlerine yenisini ekledi: Eğer Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız!

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