Pakistan-Afganistan sınırında kıyamet koptu: Çıkan çatışmada 29 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Belucistan ve Karaçi'deki saldırıların ardından Pakistan-Afganistan sınırında düzenlenen istihbarata dayalı operasyonlarda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda militan kampları ile sığınakların vurulduğu, çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiği bildirildi.

Pakistan, Belucistan ve Karaçi'deki Pakistan Rangers karargahlarına yönelik saldırıların ardından Pakistan- Afganistan sınır hattında geniş çaplı operasyon düzenledi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda toplam 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İSTİHBARATA DAYALI OPERASYON DÜZENLENDİ

Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı kara operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyonda Jamaat ul Ahrar ve "Fitna al Khwarij" mensuplarına ait sığınaklar ile güvenli üslerin hedef alındığını ifade eden Tarar, operasyonların Pakistan-Afganistan sınır hattı boyunca yürütüldüğünü kaydetti.

YÜKSEK DEĞERLİ KOMUTANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

Tarar'ın aktardığına göre, 28 Haziran 2026'da Khyber Pakhtunkhwa'nın Bajaur ilçesinde düzenlenen operasyonda, "Khan Farosh" ya da "Zabal" olarak bilinen üst düzey bir komutan ile Jamaat ul Ahrar mensubu 3 militan etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi.

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ÜÇ HEDEF İMHA EDİLDİ

"Haq için Gazab Operasyonu"nun devamı kapsamında, 28-29 Haziran gecesi Pakistan-Afganistan sınır bölgesindeki Paktia, Paktika ve Kunar'da bulunan üç hedefe hassas vuruşlar gerçekleştirildi. Açıklamaya göre bu operasyonlarda 25 militan etkisiz hale getirilirken, kamplarda bulunan büyük miktarda silah ve mühimmat da imha edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkesinin bölgede barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Tarar, "Azm e İstehkam" vizyonu kapsamında güvenlik güçlerinin yabancı destekli şiddet unsurlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

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