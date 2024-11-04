İrem Derici sahne şov yaptı! Kıvırcık saçlarını gören inanamadı

İrem Derici'nin sesi, şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan müzisyen, Avrupa'da konserler vermeye devam ediyor.

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Derici, derin dekolteli mini bir elbise giyerek dikkat çekti. Lateks kumaştan yapılan elbiseleri tercih eden ünlü isim çok beğenildi.



Daha sonra Derici, siyah elbisesiyle dekolteli bir video paylaşarak imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcının kıvırcık saçları da dikkatlerden kaçmadı.