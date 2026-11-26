Yaşar Alptekin kendini maneviyata vermişti: Yeni mesleği şaşırttı!
Yayınlanma:
26 Kasım 2026 10:03
80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Yaşar Alptekin, yıllar önce aldığı radikal kararla maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Alptekin, bu kez ticarete atılmasıyla gündeme geldi.
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80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Yaşar Alptekin, yıllar önce aldığı radikal kararla maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti.
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Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Alptekin, bu kez ticarete atılmasıyla gündeme geldi. Kendi kozmetik markasını kuran eski manken, kadın ve erkeklere özel şampuan üretmeye başladı.
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Bir dönem mankenlik ve oyunculuk kariyerine damga vuran, ardından maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurarak ticarete atıldı.
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80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar önce hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yönelmişti. Mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, şöhret dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
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İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla görüntülenen Alptekin, yaklaşık altı yıl sonra giyim tarzında değişikliğe gitmişti. Ünlü isim, şimdi de iş hayatında yeni bir sayfa açtı.
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KENDİ MARKASINI KURDU
Ticarete atılan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuan üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da bizzat yaptı.
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KENDİ MARKASINI KURDU
Ticarete atılan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuan üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da bizzat yaptı.