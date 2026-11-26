80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar önce hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yönelmişti. Mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, şöhret dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.