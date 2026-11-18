Servet İnal’dan Yeni Single: “Fail” Müzikseverlerle Buluştu!

Sanatçı Servet İnal, müzik kariyerine yeni bir çalışma daha ekleyerek “Fail” isimli single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. 16 Kasım 2026 tarihinde MüzikOnair etiketiyle yayımlanan şarkı, ayrılık, aşk ve kalp kırıklığının izlerini taşıyan duygusal hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Sözleri Uğur Onur’a, müziği Hasan Buğra Çifçi’ye ait olan “Fail”in yapımcılığını MüzikOnair üstlendi. Duygusal anlatımı ve etkileyici melodisiyle öne çıkan eser, dinleyicileri aşkın ve ayrılığın iz bırakan yanlarıyla buluşturuyor.

Servet İnal’ın resmi Instagram hesabından da duyurulan çalışma, 16 Kasım saat 19.00 itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.

Klip Netd Müzik’te Yayında!

Şarkının merakla beklenen resmi video klibi de Netd Müzik’in YouTube kanalı üzerinden izleyiciyle buluştu. “Fail”, hem müzikal altyapısı hem de işlediği duygusal temalarla Servet İnal’ın yeni dönem çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

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