  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!

Yayınlanma:
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini sonlandırdığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ile şarkıcı, bu kez yollarını arkadaşça ayırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalan çiftin son kararı merak uyandırırken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 1 17

BU KEZ YOLLARINI ARKADAŞÇA AYIRDILAR

Daha önce defalarca ayrılık haberleriyle anılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bu kez ilişkilerine son verme kararı aldığı belirtildi. Çiftin herhangi bir tartışma ya da kriz yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ayrılığın nedenine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 2 27

Sarıkaya ve Demir'in konuyla ilgili sessizliğini koruması ise ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmediği sorusunu beraberinde getirdi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 3 37

DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞMIŞLARDI

İlişkileri 2023 yılının sonlarında başlayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birliktelikleri boyunca birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ağustos ve Aralık 2024'te ortaya atılan söylentilerin ardından Haziran 2025'te de çiftin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 4 47

Ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.Nisan 2026'da yeniden ortaya çıkan ayrılık söylentilerine Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yanıt vermişti.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 5 57

EYLÜL AYINDA BARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çiftin geçtiğimiz eylül ayında yaşadıkları bir tartışmanın ardından yaklaşık 48 saat küs kaldığı, Mert Demir'in romantik bir jestiyle yeniden barıştıkları iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 6 67

Demir'in aynı dönemde Sarıkaya'nın makyajsız fotoğrafını paylaşması da dikkat çekmişti.Son ayrılık haberiyle birlikte çiftin ilişkilerinin geleceği yeniden merak konusu oldu.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular! 7 77

Ancak iki ünlü isimden henüz iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.

HABERE YORUM KAT