Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini sonlandırdığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ile şarkıcı, bu kez yollarını arkadaşça ayırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalan çiftin son kararı merak uyandırırken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.