Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ''Ayrıldı, ayrılacaklar'' derken son noktayı koydular!

BU KEZ YOLLARINI ARKADAŞÇA AYIRDILAR

Daha önce defalarca ayrılık haberleriyle anılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bu kez ilişkilerine son verme kararı aldığı belirtildi. Çiftin herhangi bir tartışma ya da kriz yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ayrılığın nedenine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.