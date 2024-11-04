Kayyum atamalarına flaş yanıt! Ekrem İmamoğlu'dan iktidar için olay sözler

Esenyurt Belediyesi'nin kayyum atanmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyeleri'ne tepkiler sürüyor.

X üzerinden kayyum kararına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Kayyum kararı hakkında bir açıklama yapan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu" dedi. İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

İktidar kontrolü kaybetti ve ciddiyetsiz ve tutarsız savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce aileleri barıştıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokratik sistemlerde seçmen iradesinin sürekliliği çok önemlidir. Seçilmiş bir üye görevden alınırsa, yerine yine seçilmiş bir Meclis üyesi gelir. Seçme yetkisi seçmene verilmez. Bu akşam BM Habitat toplantısı için Kahire'ye döndükten sonra yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni toplanacaktır."

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ÖZEL: PİŞKİNLİKLE MUHATABIZ

X üzerinden kayyum kararına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Günlerdir yaşananlardan ders almayan, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" dedi.

"Bu sabah Türkiye'de barış denilince akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı" diye yazdı Özel. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz bir pişkinlikle muhatabız."