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2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar...

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2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar...
2027 Yılbaşı gecesi sahnede olacak ünlü isimlerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki dev organizasyonlar için anlaşma yapan ve ücret bilgileri kulislere sızan ünlüler belli oldu...
2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 1 132

2026 yılına veda etmeye sayılı günler kala ünlülerin 2027 yılbaşı sahne ücretleri belli oldu. Tek şarkılık kazancın 830 bin TL'yi bulduğu gecede, rekor bir rakama imza atarak listenin başına yerleşen ünlü popçu büyük merak uyandırdı.

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 2 232

İrem Derici: 3 MİLYON TL - Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 3 332

Emre Altuğ: 3 MİLYON TL-Antalya

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 4 432

Gökhan Tepe: 3 MİLYON TL- Antalya

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 5 532

Kibariye: 3 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 6 632

​Koray Avcı: 3 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 7 732

Derya Uluğ: 3.5 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 8 832

Rober Hatemo: 3.5 MİLYON TL- İstanbul

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 9 932

Bengü: 4 MİLYON TL- Antalya

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 10 1032

Buray: 4 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 11 1132

Simge: 5 MİLYON TL- Uşak

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 12 1232

Erol Evgin: 5 MİLYON TL- Afyon

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 13 1332

Alişan: 5 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 14 1432

Berkay: 5 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 15 1532

Zeynep Bastık: 5 MİLYON TL- İstanbul

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 16 1632

Seda Sayan: 5 MİLYON TL- Afyon

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 17 1732

Ferhat Göçer: 5 MİLYON TL- Antalya

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 18 1832

Aşkın Nur Yengi: 6 MİLYON TL- Antalya

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 19 1932

Derya Bedavacı: 6 MİLYON 500 BİN TL- Sapanca

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 20 2032

Deniz Seki: 7 MİLYON 500 BİN TL- Bursa

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 21 2132

Zara: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 22 2232

Serkan Kaya: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 23 2332

Hakan Altun: 10 MİLYON T- Afyon

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 24 2432

Candan Erçetin: 12 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 25 2532

Funda Arar: 12 MİLYON 500 BİN TL- İstanbul

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 26 2632

Bülent Ersoy: 15 MİLYON TL- Batum

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 27 2732

Sibel Can: 15 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 28 2832

Özcan Deniz: 15 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 29 2932

Edis: 20 MİLYON TL- İstanbul

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 30 3032

Hande Yener: 20 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 31 3132

Gülşen: 20 MİLYON TL- Kıbrıs

2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar... 32 3232

Hadise: 22 MİLYON 600 BİN TL- Kıbrıs

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