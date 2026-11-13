2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar...
Yayınlanma:
13 Kasım 2026 11:09
2027 Yılbaşı gecesi sahnede olacak ünlü isimlerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki dev organizasyonlar için anlaşma yapan ve ücret bilgileri kulislere sızan ünlüler belli oldu...
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2026 yılına veda etmeye sayılı günler kala ünlülerin 2027 yılbaşı sahne ücretleri belli oldu. Tek şarkılık kazancın 830 bin TL'yi bulduğu gecede, rekor bir rakama imza atarak listenin başına yerleşen ünlü popçu büyük merak uyandırdı.
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İrem Derici: 3 MİLYON TL - Kıbrıs
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Emre Altuğ: 3 MİLYON TL-Antalya
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Gökhan Tepe: 3 MİLYON TL- Antalya
5 32
Kibariye: 3 MİLYON TL- Kıbrıs
6 32
Koray Avcı: 3 MİLYON TL- Kıbrıs
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Derya Uluğ: 3.5 MİLYON TL- Kıbrıs
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Rober Hatemo: 3.5 MİLYON TL- İstanbul
9 32
Bengü: 4 MİLYON TL- Antalya
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Buray: 4 MİLYON TL- Kıbrıs
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12 32
Erol Evgin: 5 MİLYON TL- Afyon
13 32
Alişan: 5 MİLYON TL- Kıbrıs
14 32
Berkay: 5 MİLYON TL- Kıbrıs
15 32
Zeynep Bastık: 5 MİLYON TL- İstanbul
16 32
Seda Sayan: 5 MİLYON TL- Afyon
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Ferhat Göçer: 5 MİLYON TL- Antalya
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Aşkın Nur Yengi: 6 MİLYON TL- Antalya
19 32
Derya Bedavacı: 6 MİLYON 500 BİN TL- Sapanca
20 32
Deniz Seki: 7 MİLYON 500 BİN TL- Bursa
21 32
Zara: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs
22 32
Serkan Kaya: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs
23 32
Hakan Altun: 10 MİLYON T- Afyon
24 32
Candan Erçetin: 12 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs
25 32
Funda Arar: 12 MİLYON 500 BİN TL- İstanbul
26 32
Bülent Ersoy: 15 MİLYON TL- Batum
27 32
Sibel Can: 15 MİLYON TL- Kıbrıs
28 32
Özcan Deniz: 15 MİLYON TL- Kıbrıs
29 32
Edis: 20 MİLYON TL- İstanbul
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Hande Yener: 20 MİLYON TL- Kıbrıs
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Gülşen: 20 MİLYON TL- Kıbrıs
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Hadise: 22 MİLYON 600 BİN TL- Kıbrıs