2027 Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede, kadar para alacak? İşte dudak uçuklatan rakamlar...

2027 Yılbaşı gecesi sahnede olacak ünlü isimlerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki dev organizasyonlar için anlaşma yapan ve ücret bilgileri kulislere sızan ünlüler belli oldu...

1 32 2026 yılına veda etmeye sayılı günler kala ünlülerin 2027 yılbaşı sahne ücretleri belli oldu. Tek şarkılık kazancın 830 bin TL'yi bulduğu gecede, rekor bir rakama imza atarak listenin başına yerleşen ünlü popçu büyük merak uyandırdı. 2 32 İrem Derici: 3 MİLYON TL - Kıbrıs 3 32 Emre Altuğ: 3 MİLYON TL-Antalya 4 32 Gökhan Tepe: 3 MİLYON TL- Antalya 5 32 Kibariye: 3 MİLYON TL- Kıbrıs 6 32 ​Koray Avcı: 3 MİLYON TL- Kıbrıs 7 32 Derya Uluğ: 3.5 MİLYON TL- Kıbrıs 8 32 Rober Hatemo: 3.5 MİLYON TL- İstanbul 9 32 Bengü: 4 MİLYON TL- Antalya 10 32 Buray: 4 MİLYON TL- Kıbrıs 11 32 Simge: 5 MİLYON TL- Uşak 12 32 Erol Evgin: 5 MİLYON TL- Afyon 13 32 Alişan: 5 MİLYON TL- Kıbrıs 14 32 Berkay: 5 MİLYON TL- Kıbrıs 15 32 Zeynep Bastık: 5 MİLYON TL- İstanbul 16 32 Seda Sayan: 5 MİLYON TL- Afyon 17 32 Ferhat Göçer: 5 MİLYON TL- Antalya 18 32 Aşkın Nur Yengi: 6 MİLYON TL- Antalya 19 32 Derya Bedavacı: 6 MİLYON 500 BİN TL- Sapanca 20 32 Deniz Seki: 7 MİLYON 500 BİN TL- Bursa 21 32 Zara: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs 22 32 Serkan Kaya: 7 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs 23 32 Hakan Altun: 10 MİLYON T- Afyon 24 32 Candan Erçetin: 12 MİLYON 500 BİN TL- Kıbrıs 25 32 Funda Arar: 12 MİLYON 500 BİN TL- İstanbul 26 32 Bülent Ersoy: 15 MİLYON TL- Batum 27 32 Sibel Can: 15 MİLYON TL- Kıbrıs 28 32 Özcan Deniz: 15 MİLYON TL- Kıbrıs 29 32 Edis: 20 MİLYON TL- İstanbul 30 32 Hande Yener: 20 MİLYON TL- Kıbrıs 31 32 Gülşen: 20 MİLYON TL- Kıbrıs 32 32 Hadise: 22 MİLYON 600 BİN TL- Kıbrıs



