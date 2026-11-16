Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"si ilk kez konuştu: İşte diziden ayrılmasının nedeni...

“O SÖZLER BANA AİT DEĞİL”

İddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Taşçıoğlu, “Söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır” dedi.Bugüne kadar neden sustuğunu da anlatan oyuncu, “Yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikayelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.