Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"si ilk kez konuştu: İşte diziden ayrılmasının nedeni...

“SAYGIYLA SUSMAK, KABUL ETMEK DEĞİLDİR”
Kendisine ait olmayan sözlerin haberleştirilmesine tepki gösteren Taşçıoğlu, “Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır” diyerek bu yayınları yapanları sorumlu davranmaya çağırdı.
Taşçıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı. Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.”