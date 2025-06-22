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İran'dan savaşın seyrini değiştirecek kritik açıklama: ABD'ye karşı misilleme kararı aldık

ABD tarafından üç nükleer tesisi ağır bombardıman uçağı ile bombalanan İran, savaşın seyrini değiştirecek bir açıklama gelerek, ABD'ye karşı caydırıcı önlemler almaya karar verdiklerini duyurdu.

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek kritik açıklama: ABD'ye karşı misilleme kararı aldık
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Son dakika haberi...Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

NÜKLEER AÇIKLAMASI

Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

İRAN'DAN SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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ABD'YE MİSİLLEME KARARI

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında." dedi.

HAMANEY'İN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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