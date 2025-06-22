ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurması sonrası Donald Tramp ulusa seslendi: Ya barış, yada İran için trajedi olacak

SON DAKİKA:ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşması esnasında Trump'ın arkasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth bulundu. Konuşmasına İran'daki üç nükleer tesisin vurulduğunu hatırlatarak başlayan Trump, "Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerinin yok edilmesiydi," dedi.

"Kilit zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi"

Saldırıyı "muhteşem bir askerî başarı" olarak nitelendiren Trump, İran'ın kilit uranyum zenginleştirme tesislerinin “tamamen ve bütünüyle yok edildiğini” iddia etti.

İran'a seslendi: Ya barış yapın ya da daha fazla saldırıyla yüzleşin

İran'ın "barış yapması gerektiğini" söyleyen Trump, "Eğer bunu yapmazlarsa, gelecekteki saldırılar çok daha büyük ve çok daha kolay olacaktır. İran 40 yıldır Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm diyor," dedi.

"İran insanlarımızı öldürdü, yol kenarına yerleştirdiği bombalarla bacaklarını havaya uçurdu” diyen Trump, binden fazla Amerikalı ile Orta Doğu ve dünya genelinde yüz binlerce insanın İran'ın “nefretlerinin doğrudan bir sonucu olarak öldüğünü” söyledi.

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"ABD ve İsrail bir ekip olarak çalıştı"

Trump, Netanyahu'ya teşekkür ederek "belki de daha önce hiçbir ekibin çalışmadığı kadar bir ekip olarak çalıştıklarını" ve "İsrail'e yönelik bu korkunç tehdidi silme" yolunda uzun bir yol kat ettiklerini savundu.

İsrail ordusunun “harika bir iş” çıkardığını söyleyen Trump, Amerikan ordusunu ve özellikle de “bu gece muhteşem makineleri uçuran pilotları" övdü. ABD Başkanı, “Umarım artık onların hizmetlerine bu sıfatla ihtiyaç duymayız.” diye ekledi.

"Geriye birçok hedef aldı, bu gece açık ara en zor olanıydı"

"Tüm bunlarla birlikte, bu böyle devam edemez," diyen Trump, İran için "ya barış ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi" seçenekleri olduğunu söyledi.

Trump, şöyle devam etti:

"Unutmayın, geriye birçok hedef kaldı. Bu gece açık ara en zor olanıydı... Ancak barış çabucak gelmezse, diğer hedeflerin peşinden hassas bir hız ve beceriyle gideceğiz. Çoğu birkaç dakika içinde yok edilebilir.

Dünyada bizim bu gece yaptığımızı yapabilecek hiçbir ordu yok, yakınından bile geçemez."

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