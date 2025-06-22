ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurması sonrası İsrail'de olağan üstü hal ilan edildi

SON DAKİKA: ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi ağır bombardıman uçaklarıyla vurması sonrası İsrail iç savunma bakanlığı tarafından acil kodu ile yayınlanan bildiri ile ikinci bir emre kadar tüm toplantıların yasaklandığı, tüm okulların ve tüm işyerlerinin kapatıldığı duyurularak olağan üstü hal ilan edildiği açıklandı.

İSRAİLDE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onayı ve durum değerlendirmesinin ardından, bugün saat 03.45'ten itibaren geçerli olmak üzere; geçen günlerde gevşetilen bazı kısmi uygulamaların yeniden yürürlüğe girdiğini belirtildi.

TÜM OKULLAR VE İŞ YERLERİ KAPATILDI

“İsrail Devleti’nin İran’a önleyici saldırısının ardından, yakın zamanda İsrail Devleti’ne ve sivil nüfusa füze ve insansız hava aracı saldırılarının düzenlenmesi beklenmektedir.

Bu nedenle, Sivil Savunma Yasası kapsamındaki yetkisi doğrultusunda Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde iç cephede olağanüstü hal ilan eden bir emir imzalamıştır.

Halk, İç Cephe Komutanlığı’nın ve yetkililerin talimatlarına uymalı ve korunaklı alanlarda kalmalıdır.”

Trump duyurdu! ABD İran'da 3 nükleer tesisi vurarak savaşa resmen dahil oldu

Haberin Devamı

Kuzey Kore, İran İsrail savaşında tarafını seçti: O ülkenin yanındayız!

En fazla balistik füzesi olan ülke hangisi? Türkiye'nin ne kadar balistik füzesi var?