Trump duyurdu! ABD İran'da 3 nükleer tesisi vurarak savaşa resmen dahil oldu

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederke ABD hava Kuvvetleri'ne ait ağır bombardıman uçaklarının gece yarısı 02:30 da İran'daki nükleer tesisleri vurarak resmen savaşa dahil oldu.

ABD SAVAŞA RESMEN DAHİL OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin ABD bombardıman uçakları tarafından hedef alındığını duyurdu.

ABD, İRAN'DAKİ 3 NÜKLEER TESİSİ VURDU SAVAŞA DAHİL OLDU

Bombardıman uçaklarının ana hedefi olan Fordo'ya tam yüklü bomba atıldığını söyleyen Trump, İran hava sahasına giren tüm ABD bombardıman uçaklarının İran hava sahasından ayrıldıklarını bildirdi.

'ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI'

Trump, "Tüm uçaklar güvenli şekilde evine dönüyor. Büyük Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Bunu yapabilecek başka hiçbir ordu dünyada yok. Şimdi barış zamanı." dedi.

İRAN SALDIRIYI DOĞRULADI

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, ABD tarafından tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.

İRAN, ABD SAVAŞA DAHİL OLURSA ORTA DOĞU'DAKİ ABD ÜSLERİNİ VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD'yi savaşa dahil olması durumunda Orta Doğu'daki üslerini "ciddi tehlikeye" atacağı konusunda uyarmıştı. Yetkili, bölgedeki ABD üslerini hedef almanın İsrail'i vurmaktan daha kolay olduğunu iddia etmişti.

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