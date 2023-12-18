İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalar hakkında çarpıcı açıklama! 'Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık binasında düzenlenen Gençlik Meclisi’ne katıldı. Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile birlikte 6 meclis üyesinin istifasıyla devam eden İYİ Parti içindeki istifa sürecine ilişkin değerlendirmesi soruldu.

“BİR KAVGA BİR GÜRÜLTÜ VARSA ÜZÜNTÜ DUYARIM”

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu.

KEŞKE KENDİ İÇLERİNDE DAHA BÜTÜNLÜKÇÜ BİR YAPILARI OLSA"

Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Çünkü İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi partidir.

Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci, sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar. Onun dışında meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için hayırlısı olsun.

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Elbette bugüne kadar hizmet sundular, İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım.

Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan, belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış olayım.”

CHP EŞ GENEL BAŞKANI SORUSUNA ÇOK İLGİNÇ CEVAP

İmamoğlu, bu istifalar üzerine İYİ Partililer tarafından kendisine yapılan “CHP eş başkanı” yakıştırmasının hatırlatılması üzerine “Kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor” dedi.

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