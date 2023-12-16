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İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''
İYİ Parti'nin CHP ile seçim iş birliğini reddetmesinden sonra İBB meclis üyelerinin parti disipline karşı gelerek Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alması, "İmamoğlu'nun seçimleri ne pahasına olursa olsun kazanmak için iyi partiye operasyon çekiyor " iddialarına neden oldu. Bu konuda görüşlerini açıklayan siyasiler ve hukukçulardan çok konuşulacak yorumların gelmemesine neden oldu
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