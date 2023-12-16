İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''

İYİ Parti'nin CHP ile seçim iş birliğini reddetmesinden sonra İBB meclis üyelerinin parti disipline karşı gelerek Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alması, "İmamoğlu'nun seçimleri ne pahasına olursa olsun kazanmak için iyi partiye operasyon çekiyor " iddialarına neden oldu. Bu konuda görüşlerini açıklayan siyasiler ve hukukçulardan çok konuşulacak yorumların gelmemesine neden oldu

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İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek'' 1

İBB başkanlığına seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmenin dışında, sürekli siyasi hedefleri uğruna önce Cumhurbaşkanlığına aday olmak için uğraşan, daha sonra CHP genel başkanlığı için caba sarf eden Ekrem İmamoğlu, bu iki arzusunu kazanamayınca şimdi kaybetme korkusuyla elinde tek siyasi hedef olan İBB başkanlığını kazanmak için her gün tartışmalı konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

İMAMOĞLU İBB'Yİ KAZANAMAZSA SİYASİ HAYATI BİTER

Özde “değişim” vurgusuyla isyan bayrağı açarak ‘baba’ dediği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de dayatmacı ittifaka karşı çıkan İyi Parti’deki kriptolarını harekete geçirerek dünün böleni İyi Parti Genel Başkanı Meral ‘ablasına’ operasyon üstüne operasyon çekiyor.

İmamoğlu’nun kayığına binen ve İBB ile ABB’den beslenen isimler, ittifak olmadığı gerekçesiyle bir bir istifa ederken, parti içinde kendilerine ‘Daha İyiler’ diyen gruplar da paralel oluşumlarla İyi Parti’yi parçalamaya çalışıyor.

YA DİZ ÇÖKECEK YA BİTECEK!

Ülkücü camianın tanınmış simalarını yanına alarak İyi Parti’yi kuran ve MHP’yi bölmeye çalışan Meral Akşener’in partisi şimdi aynı kaderi yaşıyor. “Maskeli baloya, mandaya boyun eğmeyeceğiz” diyerek zillet ittifakına dâhil olmayacaklarını ilan eden ve 81 ilde seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan Meral Akşener’in İyi Parti’si içeriden ve dışarıdan çökertilmeye çalışılıyor.

İyi Partili yöneticiler, “CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun operasyon çektiğini” itiraf ederken, parti içinde örgütlenen ve kendilerine ‘Daha İyiler’ adını veren bir grup, paralel teşkilatlanma ile İP’i parçalamaya çalışıyor. Kayıp para iddiaları, taciz ve tecavüz tartışmaları, başta Genel Başkan Yardımcıları Ece Güner olmak üzere partide yaşanan istifalar, CHP ile ittifak isteyen Ahmet Zeki Üçok’un tavrı ve son olarak İmamoğlu’nu destekleyen “Daha İyiler” adlı oluşum, İyi Parti’yi bölmeye yönelik girişimler olarak dikkat çekiyor.

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