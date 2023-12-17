HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'nin yeniden İBB adayı olarak açıklanan Ekrem İmamoğlu'na ASAL araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçları soğuk duş etkisi yaratı. İşte ASAL araştırma şirketinin çarpıcı anket sonuçları.
YAYINLAMA
Son Haberler
Marmara denizinde deprem! Deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem haberleri! Deprem kaç şiddetinde oldu?
FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar
Çok Okunanlar
Şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor! 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi geliyor
Meteorolojiden o iller için Kar, Fırtına, şiddetli yağmur uyarısı! 17 Aralık 2023 Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu