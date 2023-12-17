İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'nin yeniden İBB adayı olarak açıklanan Ekrem İmamoğlu'na ASAL araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçları soğuk duş etkisi yaratı. İşte ASAL araştırma şirketinin çarpıcı anket sonuçları.

YAYINLAMA
Google News
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu 1

ASAL Araştırma Şirketi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Siyasi Eğilim Araştırması"nı yayımladı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERİRMİSİNİZ"

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti
İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti
İYİ Parti'den İstifa eden İBB grup başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu ile yaptığı kirli pazarlıkları tek tek anlattı
İYİ Parti'den İstifa eden İBB grup başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu ile yaptığı kirli pazarlıkları tek tek anlattı
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''
TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı
TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı
Son Haberler
Marmara denizinde deprem! Deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem haberleri! Deprem kaç şiddetinde oldu?
Marmara denizinde deprem! Deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem haberleri! Deprem kaç şiddetinde oldu?
FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar
FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar
Türkiye'den Milli Savunma Sanayinde kritik viraj: Milli uçak motorunda sona gelindi
Türkiye'den Milli Savunma Sanayinde kritik viraj: Milli uçak motorunda sona gelindi
İsrail'in Hedefindeki Türk: Gazze'ye atılan bombanın üzerine onun ismini yazdılar!
İsrail'in Hedefindeki Türk: Gazze'ye atılan bombanın üzerine onun ismini yazdılar!
Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
Çok Okunanlar
Şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor! 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi geliyor
Şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor! 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi geliyor
Türkiye'den Milli Savunma Sanayinde kritik viraj: Milli uçak motorunda sona gelindi
Türkiye'den Milli Savunma Sanayinde kritik viraj: Milli uçak motorunda sona gelindi
Meteorolojiden o iller için Kar, Fırtına, şiddetli yağmur uyarısı! 17 Aralık 2023 Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Meteorolojiden o iller için Kar, Fırtına, şiddetli yağmur uyarısı! 17 Aralık 2023 Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!
Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!
AK Parti Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayacak mı?
AK Parti Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayacak mı?
AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti
AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti
Saadet Partisinin yaslı günü! (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın açıklamasında konuştu
Saadet Partisinin yaslı günü! (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın açıklamasında konuştu
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu