İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu

ASAL Araştırma Şirketi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Siyasi Eğilim Araştırması"nı yayımladı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERİRMİSİNİZ"

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.