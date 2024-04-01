İlk kez göreve gelen Özel, yerel seçimlerde büyük başarı yakaladı: İşte ilk sözleri…

Geçtiğimiz sene genel seçimleri kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi’nde köklü değişime gidildi. Uzun yıllardır partinin başında olan Kılıçdaroğlu yerini Özgür Özel’e bıraktı. Taze kan değişimi ise ilk meyvesini yerel seçimlerde verdi.

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31 Mart yerel seçimlerini sonuçların netleşmesiyle beraber CHP Başkanı Özel ekranların karşısına geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, herkese teşekkür etti ve sözlerini şu duygularla devam ettirdi;

“Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır.

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BÜYÜKŞEHİRLERE AYRI TEŞEKKÜR

“CHP'nin 2019 yılında AKP'den aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa mazeret üretmeden iyi icraatın CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır. Ayrıca elimizi de olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ayrıca bir takdiri hak ediyorlar.”

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