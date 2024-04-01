Türkiye seçimini yaptı: Kesinleşmemiş sonuçlara göre CHP, yurt genelinde en çok belediye kazanan parti oldu!

Doğuda sabah 7’de batıda ise sabah 8’de başlayan oy kullanımı saat 16 ile 17’de tamamlandı. Büyük heyecan bu saaten sonra başladı. Oy sayımlarına geçildi. Seçim yasağı ise 19’dan sonra kalktı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ekranların karşısına geçerek 19.20’de seçim yasağının kalktığını duyurdu.

Ceketini çıkardı, Saraçhane’den binlerce seçmene seslendi: “Tam gaz ileri”

SANDIKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AÇILDI

Gece geç saatlerde ise 1 Nisan Pazartesi gününün ilk saatlerinde ise açılan sandık sayısı yüzde 99’a ulaştı. Türkiye genelinde büyük sürprizlerin yaşandığı bir yerel seçim oldu.

2021 yılında kurulan AK Parti ilk kez bir seçimden birinci çıkamadı. 18 seçimde lider parti konumunda olan AKP, 2024’te birinciliği CHP’ye kaptırdı. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 37,74 ile en fazla oy alan parti oldu.

2024 yerel seçiminde yaşanan sürprizler

CHP’yi yüzde 35,49 ile AK Parti, yüzde 6,19 ile Yeniden Refah Partisi izledi. DEM Parti yüzde 5,68 oy toplarken, MHP yüzde 4,98’de kaldı. İYİ Parti’nin oy oranında ise büyük düşüş yaşandı. İYİ Parti 2024 yerel seçimlerde sadece yüzde 3,77 oy alabildi.

Haberin Devamı

EN FAZLA BELEDİYE CHP’DE

Cumhuriyet Halk Partisi, 12’si büyükşehir olmak üzere toplamda 35 şehirde yarışı önde tamamladı. AK Parti 24, MHP 8, DEM Parti 10, Yeniden Refah Partisi 2, İyi Parti 1, ve Büyük Birlik Partisi 1 ilde belediye kazandı.

İl, ilçe ve belde baz alındığında AK Parti toplamda 505 bölgede kazanım sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi’inde bu oran 420’de kaldı. Bu iki partiyi MHP 184 ile takip etti.

Ne söyleyeceği merak ediliyordu: Murat Kurum’dan seçim sonrası ilk değerlendirme