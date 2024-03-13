Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından evinde alıkonuldu!

Eyüpsultan'da 20 bin TL borç aldığı şahıs tarafından evinde alıkonulan kadın çevresinden borç isteme bahanesiyle kardeşine konum attı. Kadının attığı konum polisi harekete geçirdi...

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Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından evinde alıkonuldu!

Eyüpsultan'da 20 bin TL borcu olduğu adam tarafından alıkonulduğu iddia edilen kadın, kardeşine konum atınca polis ekipleri eve baskın yaptı. Kadın, polisler tarafından kurtarılırken şüpheli ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında 27 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre D.A isimli kadın, 20 bin TL borç aldığı A.R.G.'nin evine gitti. Borcu görüşmek isteyen kadınla adam arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.R.G, borcu 100 bin TL çıkararak kadını alıkoydu. "Borcu çevremden bulayım" diyen kadın, erkek kardeşini telefonla arayarak durumu anlattı ve konum attı.

Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından rehin alındı!

KARDEŞİNE KONUM ATTI, POLİS BASKIN YAPTI

Bunun üzerine ablasının alıkonulduğunu iddia eden şahıs durumu polise haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda alıkonulan D.A. isimli kadın kurtarılırken, şüpheli A.R.G. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 parça halinde 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından rehin alındı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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