İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: 'Ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımını yapan kişi çocuk çıktı!

Ayaklanış Türkiye adlı hesaptan yapılan 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımını yapan kişinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.çişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım ile ilgili açıklama yayınladı.

AYAKLANMA PAYLAŞIMINI YAPAN 14 YAŞINDA ÇIKTI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

"Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" denildi.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ IRKÇI PROVOKATÖRLERİN ELİNE NASIL GEÇTİ?

Kayseri’de Suriyeli mültecilerin evlerine ve işyerlerine yönelik gerçekleşen saldırılar Hatay, Gaziantep gibi kentlere de yayıldı.

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Irkçı saldırılarda Antalya’nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli Ahmed bıçaklanarak öldürüldü, arkadaşları ise ağır yaralandı.

Kayseri'de kanlı provokasyonu başlatan ve olayları körükleyen ırkçı gruplar şimdi de Türkiye'deki Suriyelileri fişlemeye başladı.

Telegram üzerinden organize olan ırkçı gruplar, Türkiye'de yaşayan 3 milyon 313 bin 701 Suriyelinin pasaport bilgisini şehir ve açık adres halinde paylaşarak yeni bir kaos planını devreye soktu.

Mahrem kişisel bilgilerin sokakları alevlendirmek isteyen provokatörlerin eline nasıl geçtiği merak ediliyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN "SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ SIZDIRILDI" İDDİASI SONRASI ÇARPICI AÇIKLAMA

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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