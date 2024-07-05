İlber Ortaylı, tartışmalara son noktayı koydu! Bozkurt işaretinin anlamı nedir, Türkler için neyi ifade ediyor?

Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti ile sevinç gösterisinde bulunması ve Almanya İçişleri Bakanının şikayeti üzerine UEFA'nın milli yıldız futbolcumuza soruşturma açması ile gündeme gelen ve çok tartışılan bozkurt işareti ile ilgili araştırmacı yazar İlber Ortaylı son noktayı koyarak, bozkurt işaretinin ne anlama geldiğini, Türkler için öneminin ne olduğunu açık bir şekilde açıkladı.

Tartışmalar devam ederken, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesine, Bozkurt sembolünü ve Türk tarihindeki yerini anlattı:

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"TÜRK TARİHİNDE BOZKURT BİR SEMBOLDÜR"

"Türk tarihinde 'Bozkurt' bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikayeleri var. Tür olarak da çok dayanıklıdır. Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir.

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1927'de basılan ve dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzasının yer aldığı 5 Türk Lirası'nın üzerinde Bozkurt görseli bulunuyor.

1927'de basılan ve dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzasının yer aldığı 5 Türk Lirası'nın üzerinde Bozkurt görseli bulunuyor.

"MİLLİ MÜCADELEDE DE SEMBOL OLARAK KULLANILDI"

O yüzden yaşam savaşı veren, özgürlük savaşı veren milletler için ayrı bir sembolik değeri ve önemi vardır. Milli Mücadele'de de sembol olarak vardır. Devlet çok kullandı. Eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır. Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır. Roma'nın (Remus ve Romulus'u büyüten) kurduyla bağlantısı var mıdır bilemem ama başka milletler de kullanmıştır onu. Macarlar mesela. Ayrıca Volga Nehri boyunca kullanılır o sembol. Ecnebiler de Atatürk'e 'Bozkurt' diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalktı o semboller."