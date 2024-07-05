Flaş gelişme! Erdoğan, Esad görüşmesinin tarih belli oldu! Tüm hazırlıklar yapıldı, toplantı üçüncü bir ülkede yapılacak

Son dönemlerde Türkiye ile Suriye arasında meydana gelen yakınlaşma üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha önce ailece görüşüyorduk şimdi yine görüşebiliriz" açıklamasından sonra Erdoğan Esad görüşmesinin önümüzdeki Eylül ayında üçüncü bir ülkede gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Flaş gelişme! Erdoğan, Esad görüşmesinin tarih belli oldu! Tüm hazırlıklar yapıldı, toplantı üçüncü bir ülkede yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, üçüncü bir ülkede buluşacağı iddia edildi. Söz konusu zirvenin gerçekleşmesi için ilk adımın 11 Haziran'da atıldığı belirtildi.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI GÖRÜŞME ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE OLACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i Şam'a göndererek, Esad'ı Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Toplantısı'na katılması için ikna etmesini istediği aktarıldı. Esad, "Normalleşmeye hazırız." mesajı verdi ancak ŞİÖ Toplantısı'na katılmadı.

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EYLÜL'DE ERDOĞAN-ESAD ZİRVESİ GERÇEKLEŞEBİLİR

Türkiye gazetesine bilgi veren Ankara'daki kaynaklar, Erdoğan ile Esad arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin, Eylül 2024'e kadar yapılmasının düşünüldüğünü, zirvenin üçüncü bir ülkede yapılmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Rusya, Irak ve Körfez ülkelerinin zirve için ön plana çıktığı ifade edilirken, Şam yönetiminin hazırlıklarını komşusu Irak'a göre yaptığı kaydedildi. Görüşmenin hangi ülkede olacağının ise, Putin'in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.

İKİ ÜLKENİN GÖRÜŞME ÖNCESİ TALEPLERİ

Buluşma öncesi iki ülke askeri, siyasi, ekonomik, terör ve mültecilerle ilgili konuların belirlenmesiyle alakalı karşılıklı komisyonlar kuracak. Taraflar, geçmişteki taleplerini revize edecek. Toplantıda en önemli başlıklar; Suriye'nin egemenliği, mültecilerin ülkelerine dönüşü ve PKK/YPG olacak. Kaynaklar, Şam yönetiminin, iyi niyet göstergesi olarak Türk askerinin birkaç noktadan çekilmesini istediğini söyledi. Türkiye'nin ise, "PKK/YPG ve DEAŞ dahil bütün tehdit unsurlarına karşı birlikte hareket edelim." önerisinde bulunduğu aktarıldı. Ankara ayrıca, görüşmeye hazırlık sürecinin sessiz yürütülmesini, görüşmenin heyetler düzeyinde değil lider odaklı olmasını ve harici bir ülkenin toplantıya katılmamasını talep etti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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