İçişleri Bakanı tatilin bilançosunu paylaştı: İlk 6 günde 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti…

İçişleri Bakanı, 9 günlük bayram tatili hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. İlk 6 gün üzerinde paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik verilerini aktardı. Buna göre kazaların yine olması üzücü br haber olarak paylaşıldı.

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48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” paylaşımıyla dikkat çekti. Bu paylaşımının ardından ilk 6 gün bilançosunu paylaştı;

“Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım.”

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635 TRAFİK KAZASI OLDU

“Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

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Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472 araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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