Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde Avusturya'yı yendikten sonra Hollanda ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Merih Demiral, UEFA tarafından iki maç cezalandırıldığını açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak karşılaşmaya Türk futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler

Ay-yıldızlı temsilcimiz Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi güçlü rakiplerle çeyrek finale kaldı. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yendikten sonra Hollanda karşılaşmasına odaklanmıştı. Montella yönetiminde turnuva boyunca dikkat çekici bir performans sergileyen Milliler, oynadıkları dört maçtan üçünde sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geride kalan maçlarda A Milli Takım rakip fileleri yedi kez sarsarken kalesinde ise altı gol gördü. Türkiye, Hollanda'yı yenmesi durumunda yarı finalde İsviçre-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. A Milli Takım kadrosunda yer alan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcuların performansı merakla bekleniyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Hollanda ile Türkiye arasındaki çeyrek final maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili ayrıntılar burada...

Hollanda-Türkiye maçı ne zaman?

Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı finalde mücadele edecek. Almanya'da düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Hollanda-Türkiye maçı Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda-Türkiye maçı saat 22.00'da başlayacak.

Çeyrek finalde dört maç oynanacak. TRT 1 ekranlarında Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Türkiye, Hollanda ve Portekiz'in çeyrek final heyecanı izlenecek. Benzer şekilde Hollanda-Türkiye maçını TRT 1 ve TRT tabii üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hollanda-Türkiye muhtemel 11’ler

Türkiye'den Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler yer alıyor.

A Milli Takım'da kart cezalısı olan İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı takımın cezaları sona erdikten sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın sahadaki yerlerini alabilecekler. Merih Demiral, maç cezası alırsa Hollanda maçında oynayamayacak.

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