Hobi bahçelerini ilgilendiren yasak karar, TBMM'de kabul edildi

TBMM'de kabul edilen yeni kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi olarak bölünmesi yasaklandı. Kaçak yapılara abonelik verilmesini engelleyen düzenleme, ormandaki tapu sorunlarının çözümünü ve alkol reklamı kısıtlamalarını da kapsıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle tarım ve orman alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında tarım arazilerinin hobi bahçesi ve konut amaçlı bölünmesinin önüne geçilirken, orman sınırları içerisindeki tapu sorunları ve alkol reklamcılığına ilişkin yeni kurallar da getirildi.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddeleriyle tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre, tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinebilmesi artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak.

Öte yandan tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatiflerinin tarım arazisi edinmesi ise yasaklandı.

HOBİ BAHÇELERİ VE KAÇAK YAPILAŞMAYA YENİ ÖNLEMLER

Yeni düzenleme ile tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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İzin alınmadan inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Bu yasağa aykırı işlem yapan kurumlara ise her bir abonelik için idari para cezası uygulanacak.

ORMAN İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Kanun kapsamında orman sınırları içerisinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaza ilişkin mülkiyet sorunlarının çözümü de amaçlanıyor.

Şartları taşıyan taşınmazların tapuları herhangi bir bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirlenen koşulların sağlanması halinde hak sahiplerine yeniden verilecek.

Bu düzenlemeyle orman sınırları içerisindeki mülkiyet belirsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

ALKOL REKLAMLARINA YENİ KISITLAMALAR

Kanun teklifinde alkol bağımlılığıyla mücadeleye yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Yeni kurallara göre gizli reklamlara izin verilmeyecek. Ayrıca alkollü içecek üreticileri amblem, logo veya marka kullanarak etkinliklere sponsor olamayacak ve destek veremeyecek.

Düzenleme ile toplum sağlığının korunması ve özellikle gençler üzerindeki olası olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanıyor.

DÜZENLEME BİRDEN FAZLA ALANI KAPSIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle tarım arazilerinin korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, orman alanlarındaki mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve alkol reklamcılığına ilişkin kuralların sıkılaştırılması hedefleniyor.

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