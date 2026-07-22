Kara yolunda can pazarı: Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi!

İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul- Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yolcuları kurtarmak ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

31 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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