Gaziantep’te Anaokulu Öğretmeninden Çocuklara Anne Şefkati

Gaziantep’te bir anaokulunda görev yapan öğretmenin, minik öğrencilerine anne şefkatiyle yaklaşması ve onlarla yakından ilgilenmesi yürekleri ısıttı.

Çocukların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşan öğretmenin bu güzel davranışları, çevrede takdir topladı. Minik öğrencilerin öğretmenleriyle kurduğu sıcak bağ, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Öğretmenin çocuklara gösterdiği sevgi dolu yaklaşım, “Eğitim sadece bilgi vermek değil, sevgiyle dokunmaktır” sözünü bir kez daha hatırlattı.

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