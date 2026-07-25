Boşanmak isteyen kocadan korkunç plan: Eşini uykusunda öldürdü!

Adana'da 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, boşanmak istediği eşi tarafından uykusunda başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı koca, dedektiflerin titiz çalışmasıyla yarım saat içerisinde yakalandı.

Adana'da boşanmak isteyen 40 yaşındaki kadın, eşi tarafından uykusunda başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

YASTIKLA YÜZÜNÜ KAPATIP KAFASINA ATEŞ ETTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Mine Kocamaz (40), eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Boşanmaya karşı çıkan H.K.'ın tüm çabalarına rağmen Hatice Mine Kocamaz kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine H.K., eşi uyuduğu sırada yüzünü yastıkla kapatarak başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli H.K. ise olayın ardından evden kaçarak izini kaybettirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kocamaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 DAKİKADA YAKALANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.K.'ın kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi: O bölgeler için sarı ve turuncu kodlar peş peşe geldi!

Oktay Saral'dan Yeni Parti'nin logosuna olay yorum: Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak...

İfade veren Hazal Kaya'dan ilk açıklama: Ahbap'a yaptığım bağış dolayısıyla ben de mağdurum...