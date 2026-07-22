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Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!

Mersin'de esrarengiz ölüm: Çamlıyayla ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 64 yaşındaki Türkay Teneke'nin cansız bedeni kuyuda bulundu.

Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!
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Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!

Mersin'de esrarengiz ölüm: Çamlıyayla ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 64 yaşındaki Türkay Teneke'nin cansız bedeni kuyuda bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Sarıkoyak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Türkay Teneke'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!

İhbarla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramada, Türkay Teneke'nin kuyuda cansız bedeni bulundu. Düştüğü değerlendirilen Teneke'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak:AA

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