Her gün sadece 1 avuç yiyin! Kuruyemiş o riski ortadan kaldırıyor

Demansın ilaçla tedavisinin çok zor olduğu kanıtlanmıştır, ancak belki de beynimizi güçlendirecek gizli maddeler diyetimizde var.

Birleşik Krallık Biobank tarafından yapılan 50.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç fındık yiyen bireylerin tüm nedenlere bağlı bunama riskini azaltabilir.

60 yaş üstü kişilerin günde 30 gramdan fazla kuruyemiş tükettiğini bildirenler, gelecek yıllarda demansa yakalanma riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu bulundu.

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Tuzsuz kuruyemişler tüketildiğinde bu oran yüzde 17'ye yükseldi. Kuruyemişlerin kabuklu, kurutulmuş, kavrulmuş veya soyulmuş olup olmadığına dair hiçbir fark yoktu. Bu iyi bir haber gibi görünse de, birkaç uyarı var. Bu bulgular, yalnızca obez olmayan, normal miktarda uyku alan ve tütün tüketmeyen veya günlük olarak alkol tüketmeyen kişiler için elde edildi.

Tüm yaş gruplarında yalnızca erkekler veya kas zayıflığı veya yalnızlık hissi gibi diğer risk faktörlerini bildirenler arasında önemli bir korelasyon bulunamamıştır.

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İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Gözlemsel ve klinik deneyler olmak üzere gelecekte yapılacak uzun vadeli takip çalışmaları, kuruyemiş tüketiminin yetişkinlerde demansı önlemeye yönelik bir strateji olarak etkinliğini değerlendirmelidir."diyor."

Anti-enflamatuar ve antioksidan bileşenler açısından zengin olan kuruyemişler enerji dolu gıdalardır.