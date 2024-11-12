  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arda Kural yeni mesleği ile şaşırttı! Kimse 44 yaşında olduğuna inanmıyor

Arda Kural yeni mesleği ile şaşırttı! Kimse 44 yaşında olduğuna inanmıyor

Bir dönemin en ünlü oyuncularından ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak bilinen Arda Kural, yaşadığı zorlukların ardından oyunculuk yapmak istemediğini açıkladı.

Arda Kural yeni mesleği ile şaşırttı! Kimse 44 yaşında olduğuna inanmıyor
Yayınlanma:

2000'lerin başında "Eyvah Kızım Büyüdü", "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" gibi dizilerle büyük bir şöhret kazanan ve Hollywood yıldızı Leonardio DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çeken Arda Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Ebru Gündeş konserine 69 milyon mu ödendi? Mansur Yavaş'tan flaş açıklamaEbru Gündeş konserine 69 milyon mu ödendi? Mansur Yavaş'tan flaş açıklama

6 il için deprem uyarısı! Faylarda stres birikmeye devam ediyor6 il için deprem uyarısı! Faylarda stres birikmeye devam ediyor

Serdar Ortaç'a ev hapsi! İlk kez açıklama yaptıSerdar Ortaç'a ev hapsi! İlk kez açıklama yaptı



NTV, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 44 yaşındaki Kural'ın yeni mesleğini açıkladığını duyurdu.

arda-kural-yeni-meslegi-ile-sasirtti-kimse-44-yasinda-olduguna-inanmiyor1.webp


Eski oyuncu, bir odasını bir atölye haline getirdiğini ve değerli ve değersiz taşları incelediğini söyledi. Arda Kural, madencilik hakkında düşünmediğini ve elmas tacirliği ve altın tüccarlığı gibi işler yapmak istediğini söyledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
12 Kasım günlük burç yorumları! Bugün burç yorumları neler? Küçük detaylar dikkatinizi dağıtmasın
12 Kasım günlük burç yorumları! Bugün burç yorumları neler? Küçük detaylar dikkatinizi dağıtmasın
Acun Ilıcalı programdan kovmuştu! Survivor Semih yıllar sonra ortaya çıktı
Acun Ilıcalı programdan kovmuştu! Survivor Semih yıllar sonra ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'ten ömürlük dostuna çok ağır sözler: Beslediğim köpek...
İbrahim Tatlıses'ten ömürlük dostuna çok ağır sözler: Beslediğim köpek...
Dilan Polat yine gündem! Anıtkabir paylaşımı olay oldu
Dilan Polat yine gündem! Anıtkabir paylaşımı olay oldu
Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti
Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti
8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!
8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!
Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama
Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama