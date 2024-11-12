Arda Kural yeni mesleği ile şaşırttı! Kimse 44 yaşında olduğuna inanmıyor

2000'lerin başında "Eyvah Kızım Büyüdü", "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" gibi dizilerle büyük bir şöhret kazanan ve Hollywood yıldızı Leonardio DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çeken Arda Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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NTV, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 44 yaşındaki Kural'ın yeni mesleğini açıkladığını duyurdu.



Eski oyuncu, bir odasını bir atölye haline getirdiğini ve değerli ve değersiz taşları incelediğini söyledi. Arda Kural, madencilik hakkında düşünmediğini ve elmas tacirliği ve altın tüccarlığı gibi işler yapmak istediğini söyledi.