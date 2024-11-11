Ebru Gündeş konserine 69 milyon mu ödendi? Mansur Yavaş'tan flaş açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir gündem olan "Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği" iddiasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Bunu tartışmak gerekmezdi çünkü 31 Mart'tan sonra herkesin birlikte Ankara'ya hizmet edeceğine söz vermiştik. İstenmeyen bir tartışma, verilen soru önergesi, yanıtlar veya hatta yanlış anlaşılmalar nedeniyle ortaya çıktı. Bu böyle olmamalıydı. Bundan sonra belediye başkanı olarak, il başkanları ve grup başkanvekilleri ile işbirliği yaparak sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. Malum, bazı söylentiler ortaya atıldı. Bu iddiaların ortaya atılış şekli de dikkat çekici.

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"İLAN EDİLDİĞİ, ALGI YAPILDIĞI GİBİ SANATÇILARA ÖDENEN PARA YOK"

İlan edildiği gibi, sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların kaşe ücretleri vardır. Bu nedenle, bir sanatçının ücretini bilmiyorum diye kimse iddia edemez. Bu nedenle, tam bir algı operasyonunun ortasındayız. Bir konser için bu kadar para harcadığı için maalesef algı operasyonuna maruz kaldık.

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Belediye personelinden bazıları kasıtlı olarak yanlış bilgileri yaydı. Değerli hemşehrilerim, bilinmeyen bir dizi iddia ortaya atıldı. Ortaya atılış şekli de ilginç. Düzgün olmayan bilgiler yaydılar. Belki bizden bilgi alabilecekken, "Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi" şeklinde haber yaymaya başladılar. Bu haberi duyduktan sonra araştırmaya başladık. İnceleme bir sonuç çıkarmaz. Hukukçu olarak yargısız infaz yapmak mümkün değildir.