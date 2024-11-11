6 il için deprem uyarısı! Faylarda stres birikmeye devam ediyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 8 Kasım'da Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.



Prof. Dr. Sözbilir, fay uçları arasında meydana gelen enerji transferinin yeni depremlerin meydana gelmesine neden olduğunu belirterek, "Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentinin kırılmasıyla meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin 3 yıl sonra 6 Şubat 2023 Maraş depremleri meydana geldi" dedi. Pütürge fayının hemen güneybatısındaki Erkenek, Pazarcık, Narlı ve Amanos bölümleri, ilk depremde 7,8 büyüklüğünde bir depremle kırılarak Hatay Havalimanı'na kadar ulaştı."Hatırlamasında bulmuştu."

Sözbilir, depremin 20 Şubat 2023'te Hatay Havalimanı güneyinde 6,4 büyüklüğünde Antakya-Defne depremini tetiklediğine ve 16 Ekim 2024'te 6 Şubat depremi yüzey kırığının kuzey ucu ile 24 Ocak 2020 yüzey kırığının güney ucu arasında 5,9 büyüklüğünde Malatya-Kale depremini tetiklediğine dikkat çekti. Yaklaşık bir ay sonra, Pütürge bölümünün kuzeydoğu ucundaki Palu bölümünde yeni bir deprem meydana geldi.dedi.

Bakan çok net açıkladı: Öğrencilere af geliyor

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Devlet bankasından sevindiren haber

Haberin Devamı

Eski NBA yıldızı hırsızlık yaparken yakalandı! Artık tanınmaz halde

Sözbilir, 8 Kasım tarihinde 5 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depreminin, 2020 yılında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen Elazığ depreminin tetiklediği bir deprem olarak düşünülebileceğini belirtti.

"FAY SEGMENTLERİ ÜZERİNDE STRES BİRİKİMİ DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Sözbilir, 6 Şubat 2023'teki 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin tetiklemesiyle 9 saat sonra kırılan Çardak ve Doğanşehir faylarının uçlarındaki Malatya fayı ve Savrun ile Saimbeyli faylarının da stres biriktirmeye devam ettiğine dikkat çekti.dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Henüz kırılmayan sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Halkın bilinçlendirilmesi de çok önemli."" dedi.