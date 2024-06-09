Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız

Yorgun hissedenler çözüm arıyor. Hızla yaygınlaşan bu sorundan kurtulmak mümkün.

YAYINLAMA
Google News
Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız

Günde yedi ila sekiz saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor, gün içinde kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyor, en basit fiziksel aktivitelerde takatsiz kalıyor, dün ne yediğinizi hatırlamıyor ve odaklanmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? Üstelik bu tür sorunlar en az altı aydır sizi takip ediyor mu? Ayrıca kronik yorgunluk sendromu sizin için bir engel olabilir. Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromunun son yıllarda hızla yaygınlaştığını belirtti.

Altta yatan hastalıklar ve vitamin ve mikrobesin eksiklikleri kronik yorgunluğa neden olabilir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanda on ila yirmi dakika güneşlenebilirsiniz. Bu, D vitaminini sentezlemek için daha iyidir. Ertesi güne kadar sabun kullanmamaya dikkat edin.

İnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksinizİnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksiniz

Sadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacakSadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacak

3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Kronik yorgunluk, birçok sorunun değerlendirilmesi gereken karmaşık bir süreçtir. Bununla birlikte, burada sindirim sisteminin rahatlamaya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Tam olarak sorunun kaynağı belirlenemediyse, sindirim sistemini incelemek ve beslenme düzenini iyileştirmek gerekir. Taze mevsim sebze ve meyveleri, baklagiller, kaliteli proteinler (et, yumurta ve balık), omega 3'ten zengin fırında balık, soğuk sıkım zeytinyağı, avokado ve çörekotu gibi sağlıklı yağları içeren Akdeniz diyetine uygun bir beslenme programı oluşturun.

İşlenmiş karbonhidrat ve şeker içeren hazır, katkı maddeli, paketlenmiş gıdalardan ve bol miktarda tuz ve yağ içeren cips, kraker, bisküvi gibi atıştırmalıklardan uzak durun. Bunlar toksinlerden sizi korur.

Alkol ve sigara içmekten kaçının. Parfüm, florlu diş macunları ve kimyasal deterjanlardan uzak durun. Klorla temizlenen havuzlarda uzun süre yüzmemek de bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

En geç saat 23:00'da uykuya dalmış olmak kaydıyla, sessiz ve karanlık bir ortamda en az 8 saat uykusuz kalmalısınız. çünkü melatonin, uyku sırasında salgılanan güçlü bir antioksidan hormondur ve vücudu temizler ve bizi uyandığında dinlenmiş hissetmemizi sağlar. Akşamları bir bardak papatya veya melisa çayı gibi sakinleştirici içecekler içmek, yatmadan iki saat önce cep telefonlarını kapatmak da uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?
Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?
Uzmanlar bile faydalarına şaşıyor! Omega 3 deposu bitkinin bilinmeyen faydaları
Uzmanlar bile faydalarına şaşıyor! Omega 3 deposu bitkinin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
2024 İnönü Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310443
2024 İnönü Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310443
2024 Pamukkale Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108610228
2024 Pamukkale Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108610228
2024 Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810432
2024 Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810432
2024 Düzce Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103390165
2024 Düzce Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103390165
Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin
Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin
Şeker hastaları artık rahat edecek! Günde sadece 40 dakika bunu yapın
Şeker hastaları artık rahat edecek! Günde sadece 40 dakika bunu yapın
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Zayıflamak için aç kalmanıza gerek yok! Kilo vermek için sadece bunları yapın
Zayıflamak için aç kalmanıza gerek yok! Kilo vermek için sadece bunları yapın
Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü
Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı