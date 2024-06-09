Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız

Günde yedi ila sekiz saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor, gün içinde kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyor, en basit fiziksel aktivitelerde takatsiz kalıyor, dün ne yediğinizi hatırlamıyor ve odaklanmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? Üstelik bu tür sorunlar en az altı aydır sizi takip ediyor mu? Ayrıca kronik yorgunluk sendromu sizin için bir engel olabilir. Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromunun son yıllarda hızla yaygınlaştığını belirtti.

Altta yatan hastalıklar ve vitamin ve mikrobesin eksiklikleri kronik yorgunluğa neden olabilir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanda on ila yirmi dakika güneşlenebilirsiniz. Bu, D vitaminini sentezlemek için daha iyidir. Ertesi güne kadar sabun kullanmamaya dikkat edin.

İnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksiniz

Sadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacak

3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Kronik yorgunluk, birçok sorunun değerlendirilmesi gereken karmaşık bir süreçtir. Bununla birlikte, burada sindirim sisteminin rahatlamaya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Tam olarak sorunun kaynağı belirlenemediyse, sindirim sistemini incelemek ve beslenme düzenini iyileştirmek gerekir. Taze mevsim sebze ve meyveleri, baklagiller, kaliteli proteinler (et, yumurta ve balık), omega 3'ten zengin fırında balık, soğuk sıkım zeytinyağı, avokado ve çörekotu gibi sağlıklı yağları içeren Akdeniz diyetine uygun bir beslenme programı oluşturun.

Haberin Devamı

İşlenmiş karbonhidrat ve şeker içeren hazır, katkı maddeli, paketlenmiş gıdalardan ve bol miktarda tuz ve yağ içeren cips, kraker, bisküvi gibi atıştırmalıklardan uzak durun. Bunlar toksinlerden sizi korur.

Alkol ve sigara içmekten kaçının. Parfüm, florlu diş macunları ve kimyasal deterjanlardan uzak durun. Klorla temizlenen havuzlarda uzun süre yüzmemek de bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

En geç saat 23:00'da uykuya dalmış olmak kaydıyla, sessiz ve karanlık bir ortamda en az 8 saat uykusuz kalmalısınız. çünkü melatonin, uyku sırasında salgılanan güçlü bir antioksidan hormondur ve vücudu temizler ve bizi uyandığında dinlenmiş hissetmemizi sağlar. Akşamları bir bardak papatya veya melisa çayı gibi sakinleştirici içecekler içmek, yatmadan iki saat önce cep telefonlarını kapatmak da uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.