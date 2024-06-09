İnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksiniz

İnternet hızını nasıl artırmanın yollarını arayan kişiler, internet hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan temel hızı öğrenmelidir. Ardından, bir hız test cihazı kullanarak Wi-Fi'nin mevcut hızını kontrol etmelisiniz.

Wi-Fi bağlantı sorunları

En önemli nedenlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

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Modem konumu: Modem cihazınızdan çok uzakta veya fiziksel olarak engellenmiş olabilir. Bu durumda, kablosuz sinyallerin iletilmemesi mümkündür.

Modem yaşı ve durumu: Cihazın güncel olmayan donanıma sahip olması veya yenilenmesi gerekebilir.

Cihazların sayısı önemli

Cihaz Sayısı: Aynı anda bağlanmaya çalışan çok sayıda cihaz ev ağını aşırı yükleyebilir.

Bant genişliği gerektiren uygulamalar: Bu cihazlardan herhangi biri, özellikle bant genişliği gerektiren uygulamalar (örneğin oyun yazılımı) çalıştırdığında, evin geri kalanına daha az bant genişliği kalır ve bu da gecikmeye neden olur.

Kapasite

Wi-Fi frekans bantları ve kanalları: Kablosuz sinyaller bir dizi frekans ve kanal kullanır. Komşularınızın sinyali evinizin sinyaliyle aynı kanala ayarlanmışsa, bölgenizin kapasitesi aşmış olabilir.

Haberin Devamı

Ürün logosunu genişletin ve okumaya devam edin. Modeminiz bunu otomatik olarak yapmıyorsa, sinyal girişimini azaltmayı deneyin. 5GHz frekans bandı, 2,4 GHz spektrumundan daha fazla Wi-Fi kanalı seçmenizi sağlar. İkinci spektrumda hız daha iyi olacaktır, ancak kapsam ilkinden daha iyi olabilir.