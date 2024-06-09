Sadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacak

SGK emeklilerine sunduğu basit ve hızlı emeklilik bankacılığı ile İş Bankası öne çıkıyor. Anlaşmaya göre, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyanlar, 28 Mart ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. Bu promosyonlar, emeklilerin maddi durumlarını önemli ölçüde iyileştiriyor.

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İş Bankası, emeklilere sadece nakit promosyonları sunmuyor. SGK emekli maaş hesabını İş Bankası'na taşıyanlar, ücret ödemeden Maximum Kart ve Ek Kart kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirler. Bu avantajlar, banka tarafından emeklilere rahat bir bankacılık deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Emeklilerin finansal işlemlerini kolaylaştırmak için İş Bankası çok çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin başında, banka emeklilere ülke çapındaki şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla kolayca erişmelerini sağlamasıdır. Ek olarak, emeklilere tüm emeklilik işlemlerini İşCep uygulaması ve internet şubeleri aracılığıyla kolaylaştırıyor.